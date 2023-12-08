يخصص متحف متروبوليتان في نيويورك معرضه الجديد للموضة للمصممات سعيا إلى تجاوز بعض الصور النمطية وتسليط الضوء على شخصيات لم تحظ بالاهتمام الكافي.



ومن أبرز القطع المشاركة في المعرض فستان للمصممة الأميركية-الافريقية الرائدة آن لوي التي لم تلق اهتماما كبيرا، رغم أنها صممت فستان زفاف جاكي كينيدي عام 1953.



ويتميز هذا الفستان المصنوع من الموسلين بتفاصيله الرائعة ووروده الحريرية ونسيجه المتشابك. ومن خلال 80 قطعة لـ 70 مصممة أزياء، يقدم المعرض أيضا لمحة عن فن الملابس النسائية من القرن العشرين حتى العصر الحديث، بالإضافة إلى رسائل الدفاع عن البيئة لمصممات مثل غابرييلا هيرست وهيلاري تايمور.