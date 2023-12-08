بدأت شركة «سبيس إكس»، التابعة للملياردير إيلون ماسك، مناقشات حول بيع أسهم داخلية بسعر يقدر قيمة الشركة بمبلغ 175 مليار دولار أو أكثر، وفقا لما نقلته «بلومبيرغ» عن مصادر، واطلعت عليه «العربية Business».



وتناقش الشركة الأميركية الناشئة الأكثر قيمة عرضا للمناقصة يمكن أن يتراوح بين 500 مليون دولار إلى 750 مليون دولار، حسب ما قالت بعض المصادر. وأضافت المصادر أن شركة SpaceX تدرس طرح أسهم بسعر 95 دولارا للسهم الواحد.



ويعد التقييم البالغ 175 مليار دولار بمنزلة علاوة على التقييم البالغ 150 مليار دولار الذي حصلت عليه الشركة من خلال عرض مناقصة الصيف الماضي. ومن شأن هذه الزيادة أن تجعل SpaceX واحدة من أكبر 75 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، على قدم المساواة مع شركة «تي موبايل»الأميركية (179 مليار دولار)، وNike (177 مليار دولار)، وشركة China Mobile (176 مليار دولار)، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».



وتهيمن الشركة التي يقع مقرها في هوثورن بولاية كاليفورنيا على سوق خدمات إطلاق صواريخ الفضاء التجارية بصاروخها الأبرز، «فالكون». ترسل SpaceX أيضا حمولات إلى المدار لعملاء القطاع الخاص، وكذلك لوكالة «ناسا»، والوكالات الحكومية الأخرى.



وتدير شركة SpaceX أيضا خدمة Starlink للإنترنت من الفضاء، والتي ترتكز على كوكبة متنامية من الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض.



وتقترب SpaceX من تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 9 مليارات دولار هذا العام عبر أعمال إطلاق الصواريخ وStarlink، مع توقع ارتفاع المبيعات إلى حوالي 15 مليار دولار في عام 2024. وتناقش الشركة أيضا طرحا عاما أوليا لـ Starlink أواخر عام 2024 محاولة للاستفادة من الطلب القوي على الاتصالات عبر الفضاء.