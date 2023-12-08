استقبل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان سفراء 3 دول هم سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة تشانغ جيانوي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة محمد توتونجي، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة تشونغ بيونغ.



وخلال لقائه بسفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة تشانغ جيانوي ناقش الطرفان العلاقات التجارية المتميزة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية والاقتصادية والاستثمارية التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين.



كما تم خلال اللقاء توافق الطرفين للعمل على زيادة فرص الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ومناقشة طرق استفادة الكويت من المشاريع الإستراتيجية الصينية التي يتم تنفيذها والتخطيط لها في منطقة الخليج العربي.



وفي لقائه مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة محمد توتونجي، تناول اللقاء مناقشة العلاقات التجارية المتميزة بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها الجانب الإيراني للكويت فيما يتعلق بالأمن الغذائي عن طريق واردات المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.



كما تم خلال اللقاء توافق الطرفين على ضرورة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين حتى يتم التنسيق بشكل أكبر بين الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات القطاع الخاص الفاعلة فيما يخص التجارة والاستثمار والاقتصاد.



أما خلال لقائه الثالث مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة تشونغ بيونغ، فقد تناول اللقاء مناقشة العلاقات التجارية المتميزة بين الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم المشاريع التجارية المشتركة بين البلدين والمشاريع التجارية للشركات الكورية في الكويت.



كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وضرورة إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية وأهمية عقد هذه اللجنة في القريب العاجل.



كما تم خلال اللقاء توافق الطرفين على أهمية توقيع البلدين على مذكرة تفاهم تجاري بينهما في أقرب وقت مما يحقق استفادة الطرفين الصديقين في هذا الجانب.