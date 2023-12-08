عبدالله راكان



اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام نتائج القبول في كليات الهيئة ومعاهدها ودوراتها التدريبية الخاصة لخطة شواغر الفصل الثاني من العام الدراسي والتدريبي 2023/2024 لحملة شهادة الثانوية العامة، مهنئا أبناءه وبناته الطلبة والطالبات بقبولهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح. وصرح عميد القبول والتسجيل د.فوزي الدوخي بأنه تم قبول جميع المستوفين لشروط القبول لجميع الفئات حسب خطة الشواغر المعتمدة ووفقا للوائح المعتمدة بالهيئة للعام الدراسي 2023/2024 للفصل الدراسي الثاني والبالغ عددهم 2780 طالبا وطالبة، حيث يمكن لكل المقبولين معرفة تخصصاتهم التي تم قبولهم بها من خلال منصة التقديم على موقع الهيئة أو من خلال منصة تطبيق «سهل». وأوضح د.الدوخي أن المقبولين تم توزيعهم حسب الميزانية المعتمدة وحسب النسب الدنيا للقبول، بالإضافة إلى ترتيب الرغبات على تخصصات كليات الهيئة ومعاهدها ودوراتها التدريبية.



علما أن القبول في بعض التخصصات في الكليات والمعاهد مشروطة باجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تم عقدها.