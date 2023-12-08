تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء أمس، اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، متمنيا سموه لصاحب السمو، رعاه الله، دوام الصحة وموفور العافية.

وأعرب سمو ولي العهد، حفظه الله، عن بالغ شكره وتقديره لسموه على هذه المشاعر الأخوية الصادقة ومثمنا هذه البادرة الطيبة، متمنيا سموه لأخيه صاحب السمو الملكي موفور الصحة ودوام العافية ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق كل رفعة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

إلى ذلك، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن الوضع الصحي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بفضل من الله العلي القدير ومنته مستقر، مبتهلين إلى الباري عز وجل أن يتم على صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، بالشفاء العاجل وأن يمتع سموه، رعاه الله، بموفور الصحة والعافية.