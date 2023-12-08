أحمد خميس



كشف مصدر أمني عن أن وزارة الداخلية تدرس إعادة فتح باب الالتحاق بعائل من جديد مطلع العام المقبل 2024 لفئات محددة من المقيمين من بينهم الأطباء وأساتذة الجامعة والتعليم التطبيقي والمستشارون وفئات أخرى يجري تحديدها بالنظر إلى عدة عوامل تحكم هذا التحديد بحيث توفر لهذه الشرائح المهمة الأجواء الأسرية المناسبة.

وذكر المصدر لـ «الأنباء» أن «الداخلية» بصدد تشكيل لجنة يناط بها وضع ضوابط وشروط محددة تطبق على الشرائح التي يسمح لها باستقدام أسرهم التحاق بعائل «مادة 22».

وأوضح المصدر أن قرار السماح بإصدار سمات دخول التحاق بعائل يأتي ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتركيبة السكانية التي يترأسها ويشرف عليها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



إلى ذلك، قال المصدر إن التأشيرة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تتضمن غرامة 100 دينار يوميا لأي زائر لم يلتزم بمغادرة البلاد بعد انتهاء توقيت الزيارة هذا إلى جانب تأمين صحي وحجز فندقي طوال مدة الإقامة، ويجري تحديد قيمة التأخير بحسب مدة الإقامة.