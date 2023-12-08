وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الجهات المختصة فــي رئـاسة الأركــان العامة للجيش بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على صحة واقعة التحقيق مع أحد الأشخاص وما تضمنته من ملابسات، من خلال التحقيق مع المعنيين في هذا المجال ومعرفة حقيقة الواقعة وتفاصيلها، والتأكد من سلامة كل الإجراءات القانونية التي تم اتباعها حماية لحقوق الأشخاص وضمانا لتحقيق العدالة ومحاسبة جميع من يثبت تقصيره أو تجاوزه في أداء مهام عمله المؤتمن عليه.



وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بالجميع إلى ضرورة تحري الدقة في التعامل مع أي معلومات أو اخبار مجهولة المصدر.وتؤكد أن أبوابها مفتوحة دائما للإجابة والتوضيح حول كل ما يعتريه اللبس أو عدم الدقة من معلومات، وذلك من خلال التواصل مع مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة أو من خلال متابعة ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي.