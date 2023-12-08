مريم بندق



قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج ستوافق الخميس 8 فبراير، وستعطل أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات في هذا التاريخ، ولن يتم ترحيل العطلة إلى يوم آخر اعتمادا على قرار معمول به ينص على ترحيل موعد عطلة الإسراء والمعراج إلى الخميس التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومي عمل، وبذلك تصبح العطلة 3 أيام هي: أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقة على التوالي 8 و9 و10 فبراير. وأضافت المصادر أن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ستوافق الأحد والإثنين 25 و26 فبراير، وبذلك تصبح العطلة 4 أيام بإضافة يومي الجمعة والسبت الموافقين 23 و24 فبراير.

عطلة الأعياد الوطنية والإسراء والمعراج 7 أيام

قالت مصادر في تصريحات ل " الأنباء" إن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج ستوافق الخميس 8 فبراير ، وستعطل أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات في هذا التاريخ ، ولن يتم ترحيل العطلة إلى يوم آخر اعتمادا على قرار معمول به ينص على ترحيل موعد عطلة الإسراء والمعراج إلى الخميس التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومي عمل ، وبذلك تصبح العطلة 3 أيام هي أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقة على التوالي 8 و9 و10 فبراير.



وأضافت المصادر قائلة إن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ستوافقان الأحد والإثنين 25 و26 فبراير وبذلك تصبح العطلة 4 أيام بإضافة يومي الجمعة والسبت الموافقين 23 و24 فبراير.