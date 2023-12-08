تعهدت أرمينيا وأذربيجان باتخاذ إجراءات ملموسة باتجاه تطبيع العلاقات وتبادل سجناء الحرب بينهما.



وقال الطرفان في بيان مشترك انهما اتفقتا على «اتخاذ خطوات ملموسة تهدف لبناء الثقة» وأكدا على «نية تطبيع العلاقات والتوقيع على اتفاق سلام». ولفت البيان إلى أن باكو ستطلق سراح 32 من سجناء الحرب الأرمن بينما ستفرج يريفان عن جنديين أذربيجانيين.



في غضون ذلك، دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير المقبل، في خطوة يتوقع أن تمدد حكم عائلته المتواصل منذ عقود.



وتزداد شعبية علييف بعدما استعادت باكو إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه من الانفصاليين الأرمن في هجوم خاطف في سبتمبر الماضي.



وأمر مرسوم نشرته الرئاسة المسؤولين بإجراء «انتخابات مبكرة» في 7 فبراير المقبل. وكانت الانتخابات مقررة سابقا في 2025.



وذكرت مؤسسة استطلاع تديرها الحكومة مؤخرا بأن 75% من السكان يؤيدون طريقة تعامل علييف مع نزاع قره باغ.



ويحكم علييف (61 عاما) الدولة الغنية بالنفط منذ العام 2003 عندما خلف والده حيدر، الضابط السابق في الاستخبارات السوفييتية.



وأعيد انتخابه آخر مرة بنسبة أصوات بلغت 86% في اقتراع مبكر نظم في أبريل 2018.