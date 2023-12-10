أعلنت مازيراتي عن افتتاح صالة عرض جديدة في مدينة الكويت، احتفالا بمرور 25 عاما على شراكتها مع شركة الزياني للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الإيطالية في الكويت. وتلبي الصالة الجديدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركة الكويتية، احتياجات العملاء وعشاق علامة مازيراتي في جميع أنحاء الدولة.



وتلعب «الزياني للسيارات» دورا محوريا في ترسيخ حضور مازيراتي في الكويت، وذلك بوصفها مركزا معروفا بالنسبة للخبراء وعشاق السيارات الفاخرة.



ويهدف المتجر المبتكر إلى إبراز قوة مازيراتي والحرفية العالية في تصميم السيارات الإيطالية الفاخرة، حيث يجمع بين نسخة محسنة من ورشة الخياطة سارتوريا، ونسخة جديدة من ورشة العمل أوفيسينا، والتي تتيح للعملاء فرصة تصميم سياراتهم الرياضية الفاخرة حسب الطلب ووفق إبداعاتهم الخاصة.



ويتماشى التصميم المتقن للمتجر مع الهوية الجديدة لعلامة مازيراتي، والتي تجسد مفاهيم الشغف والابتكار والمهارة الحرفية التي تشتهر بها العلامة الإيطالية الفاخرة. وتم تطوير التصميم لتقديم تجربة غامرة للعملاء قبل وأثناء وبعد شراء السيارة، وبالتالي توفير إمكانات واسعة لتخصيص سيارات مازيراتي وإلهام العملاء للتعبير عن أفكارهم الفريدة فيما يتعلق بالسيارة الرياضية الفاخرة. واحتفاء بالتعاون بين الطرفين وسعيا لتعزيزه، شهد الافتتاح تقديم حمدي الشنتوري مدير عام مازيراتي في الشرق الأوسط وأفريقيا، هدية رمزية إلى نائل الزياني الرئيس التنفيذي لشركة الزياني للسيارات.وتعليقا على هذا الموضوع، قالت يولا ريدان، مديرة تسويق العلامة التجارية والتواصل وإدارة علاقات العملاء في مازيراتي الشرق الأوسط وأفريقيا: نسعى إلى تعزيز حضور العلامة الإيطالية في الكويت. وصالة العرض المبتكرة الجديدة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل خطوة مهمة وعملية لتطوير الطراز الجديد من مازيراتي، لذا قمنا بإنشاء مساحة تعكس الأذواق الرفيعة لعشاق السيارات الفاخرة في الدولة، وتتيح لنا تزويدهم بسيارات استثنائية وتجارب مخصصة. ويأتي الاحتفال بمرور 25 عاما على شراكتنا مع الزياني للسيارات بالتزامن مع إطلاق طراز جي تي المميز، ونتطلع إلى الارتقاء بمستوى تجربة القيادة التي نوفرها لعملائنا في الكويت. من جانبه، قال جوردان ووكر، مدير عام شركة الزياني للسيارات: يسرنا أن تتكلل جهودنا السابقة بتحقيق هذا الإنجاز المميز، حيث عملت الزياني للسيارات على توفير تجارب فريدة لعشاق السيارات في الكويت طوال ربع قرن من الزمن. وأتاحت لنا شراكتنا المميزة مع مازيراتي الفرصة لتقديم سيارات فاخرة وعالية الأداء لعملائنا المميزين، ونتطلع إلى مزيد من النجاح في السنوات المقبلة.



لمحة حول مازيراتي



وتنتج مازيراتي مجموعة كاملة من السيارات الفريدة التي تمتاز كل منها بشخصية استثنائية تلفت الانتباه في أي مكان تتواجد فيه، وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها المرموقين من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معيارا عالميا للجودة في قطاع السيارات. وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتوفر حاليا في أكثر من 70 سوقا مختلفة حول العالم.



وتتجلى هذه العراقة في سيارات «كواتروبورتيه» الرائدة للعلامة، وسيارة الصالون الرياضية «جيبلي»، بالإضافة إلى «ليفانتي» أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات من مازيراتي، و«جريكاليه» أحدث سيارات الفئة الرياضية متعددة الاستعمالات المعدة للاستخدام اليومي، وقد صممت جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية وأرقى مستويات التميز.



كما تتوافر طرازات «جيبلي» و«ليفانتي» و«جريكاليه» بإصدار هجين، وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل المحركات الهجينة ذات الـ 4 أسطوانات، ومحركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، فضلا عن إصدارات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، لتجسد روح شعار الرمح الثلاثي للعلامة. وتوجت العلامة مجموعتها المتميزة عبر إضافة سيارة MC20 الفائقة الجديدة، والتي تعمل بمحرك Nettuno المبتكر والمكون من 6 أسطوانات، فضلا عن تزويدها بتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحة للمرة الأولى الآن ضمن إحدى سلاسل إنتاج السيارات. وتنقل سيارة جران توريزمو الجديدة العلامة المرموقة إلى مستويات غير مسبوقة من التميز، حيث تتوافر بنموذجين، يعتمد الأول محرك وقود عالي الأداء، بينما يضم الثاني محركا كهربائيا، لتكون أولى سيارات فولجور الكهربائية بالكامل. ويجدر بالذكر أن جميع طرازات مازيراتي ستتوفر بإصدارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، بينما ستعتمد جميع سيارات العلامة على المحركات الكهربائية فقط بدءا من عام 2030.



نبذة عن شركة الزياني



وتعد الزياني، الشركة العائلية التي تأسست منذ أكثر من 70 عاما، واحدة من أبرز الشركات المتخصصة بتجارة السيارات الفاخرة في منطقة الخليج العربي، والممثل الرسمي لنخبة من أرقى العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات على مستوى العالم. ومنذ تأسيسها في خمسينيات القرن العشرين، نجحت شركة الزياني بتمثيل قطاع السيارات في الكويت، واتخذت الشركة في ذلك الوقت من قلب المدينة القديمة مقرا لها، وكانت بمنزلة المستورد الوحيد لمركبات أوستن. وبالرغم من توقف «أوستن» عن تصنيع المركبات، فقد اكتسبت شركة الزياني خلال فترة عملها مع هذه العلامة البريطانية الشهيرة خبرة واسعة أوصلتها إلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها الآن. وتتضمن المحفظة المرموقة للشركة اليوم علامات مازيراتي وجاكوار وفيراري وبنتلي، فضلا عن تاتا ومركبات دايو التجارية. وتعتبر شركة الزياني اليوم إحدى أكثر الأسماء شهرة في قطاع تجارة السيارات، وتمتاز بمنهجية العمل الديناميكية والتركيز على توفير تجربة عملاء رفيعة المستوى. ولا يمكن اعتبار الزياني مجرد وكيل عادي للسيارات، وقد تكون تجارة السيارات المجال الرئيسي لأعمال الشركة، إلا أن الزياني ترى نفسها شركة قائمة على تزويد عملائها بخدمات عالية الجودة. وترتبط أبرز الأنشطة التشغيلية للشركة بالتركيز على تجربة العملاء.



يمكننا القول باختصار: نحنا لا نبيع السيارات فحسب، وإنما نوفر أرقى أنماط الحياة.