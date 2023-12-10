بداح العنزي



أبدت الهيئة العامة للبيئة تحفظها على اقتراح عدد من أعضاء المجلس البلدي بشأن إنشاء جسر بحري يربط المطلاع مع مدينة الكويت. وقالت المدير العام بالوكالة م.سميرة الكندري في كتابها لمدير عام البلدية:



بالإشارة إلى كتابكم بشأن الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، ونائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، والأعضاء فهد العبدالجادر، وم.إسماعيل بهبهاني، وعبدالله العنزي، وناصر الجدعان، بشأن إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت، نحيطكم علما بأن الإدارات المختصة بالهيئة العامة للبيئة قد قامت بالاطلاع على المقترح المقدم، وبناء على دراسة الموقع، تبين مجاورة الموقع المقترح لمحمية الصليبخات البحرية، كما أن وقوع المقترح في منطقة جون الكويت والذي يعتبر من المناطق الحساسة والمهمة، حيث يعتبر من أهم الحاضنات للكائنات البحرية في المنطقة، مثل: القشريات والأسماك، والتي تعتبر أحد المصادر الغذائية وتعتبر جزءا مهما في الأمن الغذائي لدولة الكويت، وقد صدرت المادة 108 في قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 الصادر في جريدة «الكويت اليوم» العدد 1192 يوليو 2014 والتي تنص على أن يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئيا.



وأضافت الكندري: وعليه، فإن الهيئة العامة للبيئة تتحفظ على المقترح المقدم لما له من آثار سلبية تراكمية على البيئة البحرية على المديين القصير والبعيد، وكون منطقة جون الكويت تعاني العديد من الضغوط البيئية، وان إقامة المنشآت البحرية سيزيد من الحمل البيئي جراء زيادة الترسيب والعكارة وضعف حركة المياه ودورانية التيارات المائية في المنطقة.