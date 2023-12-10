بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع منطقة «الخويسات السياحية» لحين اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للدولة.



وقال م.الدبوس في رده على سؤال العضو عبدالله العنزي:



بشأن المشاريع المستقبلية والحيوية المهمة: مشروع تطوير خليج الصليبخات، ومشروع واجهة الجهراء، ومشروع منطقة الخويسات السياحية «مبادرة مشروع كاظمة». نفيدكم بالتالي:



مشروع تطوير خليج الصليبخات



منذ متى دخل هذا المشروع حيز العمل في قطاع المشاريع في بلدية الكويت - لم يدخل هذا المشروع حيز العمل في قطاع المشاريع.



أين وصلت الإجراءات في هذا المشروع؟ - تم توقيع عقد مع المكتب الاستشاري.



هل تم توقيع عقود مع مكاتب استشارية لعمل الدراسات الخاصة بهذا المشروع؟ - تم توقيع العقد مع المكتب الاستشاري بتاريخ 31/3/2022.



مشروع واجهة الجهراء



منذ متى دخل هذا المشروع حيز العمل في قطاع المشاريع في بلدية الكويت؟ - تم توقيع عقد المشروع بتاريخ 18/11/2019 مع المكتب الاستشاري العالمي خطيب وعلمي مهندسون استشاريون اوف شور ش.م.ل بالتعاون مع المكتب المحلي دار الكويت للاستشارات الفنية، لإعداد دراسات جدوى فنية مالية وإعداد المخطط الهيكلي الكامل لمشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) - جار عرض مخرجات الدراسة مع استعمالات ونسب البناء والنسب التجارية للاعتماد.



أين وصلت الإجراءات في هذا المشروع؟ - تم الإعلان عن فتح باب التقديم للتأهيل المسبق للمشروع بتاريخ 30/10/2022 بعد أن تم تجهيز الموقع الالكتروني الخاص بالتقديم للتأهيل للمشروع. وتم تمديد مدة التقديم نظرا لحجم وتكلفة المشروع العالية ولإعطاء فرصة أكبر ووقت كافي.



هل تم توقيع عقود مع مكاتب استشارية لعمل الدراسات الخاصة في هذا المشروع؟ - تم توقيع عقد المشروع بتاريخ 18/11/2019 مع المكتب الاستشاري العالمي خطيب وعلمي مهندسون استشاريون اوف شور ش.م.ل بالتعاون مع المكتب المحلي دار الكويت للاستشارات الفنية.



ما مكونات المشروع؟ - ينقسم المشروع الى 3 مناطق رئيسية: مكونات المنطقة A: فندق رياضي، وأكاديمية رياضية، ومتحف الثقافة الكويتية، والأكواريوم، السوق (المرحلة الأولى).



مشروع الخويسات السياحية



منذ متى دخل هذا المشروع حيز العمل في قطاع المشاريع في بلدية الكويت؟ - لم يدخل حيز العمل.



أين وصلت الإجراءات في هذا المشروع؟ - بانتظار اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للدولة.



هل تم توقيع عقود مع مكاتب استشارية لعمل الدراسات الخاصة في هذا المشروع؟ - لم يتم طرحه على المكاتب الاستشارية.



ما مكونات المشروع؟ - وفقا لدراسة المنطقة الإقليمية الثالثة والمعتمدة في قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/333/ 12/ 2013) المتخذ بتاريخ 24/6/2013 فإن دليل استخدامات المشروع كالتالي: فنادق، قاعة مؤتمرات، وأنشطة ترفيه واستجمام، وتخييم/ شاليهات.