

عبدالعزيز الفضلي



رصدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عددا من المدارس المخالفة لشروط ولوائح المقاصف المدرسية والأطعمة التي تقدم للطلبة، وذلك من خلال جولاتها التفتيشية على المدارس، حيث رفعت الهيئة تقريرا حول نتائج الكشف على المقاصف المدرسية في المناطق التعليمية المختلفة لوكيل وزارة التربية تلقت «الأنباء» نسخة منه والذي جاء فيه: انه بالإشارة الى الدور المنوط بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وبخاصة في حماية صحة وسلامة طلبة المدارس، وبناء على ما ورد في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2021 بشأن لائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية.



ومن ضمن جهود الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكشف على المقاصف المدرسية في جميع المدارس، فقد تم تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية على بعض المدارس في المناطق التعليمية المختلفة حسب آلية التفتيش المتبعة لدى الهيئة، وعليه تم رصد بعض التجاوزات المذكورة في التقرير المرفق من قبل بعض الإدارات المدرسية، وسيتم رفع تقارير دورية لكم لاتخاذ اللازم.



ويرجى اتخاذ اللازم تجاه المدرسة المخالفة والمسؤول عن هذه التجاوزات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة أبنائنا الطلبة. وكذلك الإيعاز لمن يلزم ضرورة التعاون مع فريق العمل للمرور على جميع مدارس الكويت للتفتيش على المقاصف المدرسية للتأكد من مطابقة الشركات الموردة للمقاصف المدرسية للقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2021 بشأن لائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية.



وذكرت الهيئة في التقرير ملاحظاتها لعدد ما يقارب 15 مدرسة من المدارس المخالفة والتي تحتفظ «الأنباء» بأسمائها وتتلخص في بيع أطعمة غير مطابقة للشروط التي حددتها الهيئة، كما ان هناك من يبيع أطعمة من خارج الشركات المعتمدة، وكذلك تم رصد بيع (شباتي) وورق عنب في ممرات المدرسة مع وجود أدوات طبخ لإعداد البطاط المقلي وملح و«تنكة» زيت وكميات كبيرة من بطاط فيكو غير المعتمد ووجود غرفة تحتوي على جدر ذرة مطبوخة.