المشروع يسهم في تسهيل الحركة المرورية عبر إزالة الإشارات المرورية وتطوير التقاطعات الحالية

إجمالي أطوال الطرق يبلغ 63 كيلومتراً لعدد 6 حارات بالاتجاهين و3 جسور و3 دوارات و3 جسور مشاة



عاطف رمضان



أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م. خالد العصيمي في تصريح لـ «الأنباء» أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء وإنجاز شارع الغوص من الدائري السابع الى «212» طريق الفحيحيل - الأحمدي بلغت حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023 حوالي 54.8%.



واضاف العصيمي أن هذا المشروع يقع ضمن حدود محافظة الاحمدي موازيا لطريق الفحيحيل السريع «30» وطريق الملك فهد «40» ويمتد من الطريق الدائري السابع الى طريق الفحيحيل - الأحمدي «212» بطول 10.5 كيلومتر.



وأوضح ان الطريق يخدم العديد من المناطق السكنية منها «العقيلة وجابر العلي وهدية والرقة وفهد الأحمد والصباحية».



وأشار الى ان أهمية المشروع تنحصر في تسهيل الحركة المرورية على طول شارع الغوص وذلك بإزالة الاشارات المرورية وتطوير التقاطعات الحالية وجعلها جميعا تقاطعات حرة عن الطريق عبر انشاء 3 جسور علوية بامتداد المشروع وعمل دوارات اسفل الجسر وذلك لخدمة المناطق السكنية المحيطة بالتقاطع مع اضافة فتحات التفاف عكسية لبعض التقاطعات وتحسين وتسهيل حركة المرور وزيادة الطاقة المرورية الاستيعابية.



وعن مكونات المشروع، أفاد العصيمي بأن اجمالي اطوال الطرق تبلغ 63 كيلومترا «الطول المتوقع لعدد 6 حارات بالاتجاهين»، وعدد 3 جسور علوية، وعدد 3 دوارات تطوير وتأهيل، وعدد 3 جسور مشاة.



وأضاف ان عدد الحارات هي كالتالي:



من المحطة 630 - 16 الى المحطة 100 - 19، و4 مع 4 حارات، ومن المحطة 100- 19 الى المحطة 800 - 23، و3 مع 3 حارات، ومن المحطة 800 - 23 الى المحطة 460 - 27، و2 مع 2 حارات.