أكدت الهيئة العامة للشباب أمس حرصها على دعم وتطوير مهارات الشباب الكويتي القيادية عبر برامج ومنصات للتعليم والتدريب وإشراكهم في أنشطة ومنتديات محلية وخارجية تسهم في توسيع مداركهم وصقلها في هذا الجانب.



جاء ذلك في كلمة ألقتها المتحدث باسم «هيئة الشباب» أسرار الأنصاري في مؤتمر دعم وتطوير المهارات القيادية لدى الشباب وأهداف التنمية المستدامة الذي تقيمه منظمة آيسيك الدولية غير الربحية المعنية بتطوير القدرات والإمكانات البشرية في المركز الثقافي بجامعة الشرق الأوسط الأميركية احتفالا بمرور 75 عاما على عملها وإعادة إطلاق فعالياتها في الكويت. وأضافت الأنصاري أن تعزيز القدرات القيادية للشباب والنشء يعد أمرا أساسيا في عمل الهيئة منذ تأسيسها، إذ تنظم بشكل متواتر برامج تدريبية وورش عمل بشأن تطوير المهارات القيادية مثل الخطابة والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.



وأوضحت أن الهيئة تعتمد في عملها على بناء شراكات مع الجهات المحلية والعالمية ذات العلاقة المباشرة بالشباب، وقد تجسد ذلك في مشاركتها بفعاليات هذا المؤتمر المستمر ليوم واحد، مضيفة أن مثل هذه الملتقيات تعد مساحة لخلق بيئة أفكار شبابية تحدث تأثيرا ملموسا في نفوس الشباب، مبينة ان التعاون مع المنظمات العالمية يسهم في الاستفادة من التجارب العملية وإيجاد فرص التدريب لتضاف إلى البرامج التي تقيمها في هذا الصدد مثل تنمية المهارات القيادية لدى الشباب وقائد المستقبل والدوري الشبابي.



ولفتت إلى أن دول العالم تعيش تحديات غير مسبوقة في قضايا وملفات عدة لاسيما تغير المناخ والتلوث البيئي الناجم عن الثورة التكنولوجية وغيرها، الأمر الذي يتطلب وجود قادة شباب ماهرين مطلعين وذوي رؤية للعمل مع الحكومات على تخفيف آثارها.



من جانبها، قالت رئيس فرع منظمة «آيسيك» لدى الكويت ميسون العطار إن تنظيم هذا «الملتقى الشبابي المهم» في الكويت يأتي تأكيدا على رسالة المنظمة التي يرتكز عملها على تطوير القيادات الشابة في مختلف دول العالم ومنها بطبيعة الحال الكويت والمنطقة العربية.