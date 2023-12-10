تنظم شركة معرض الكويت الدولي معرض الذهب والمجوهرات العالمي بنسخته العشرين خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر الجاري على أرض المعارض الدولية بمشرف.



وفي هذا السياق، كشفت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم عن استكمال الاستعدادات لانطلاق معرض الذهب والمجوهرات العالمي بنسخته العشرين برعاية الراعي الحصري بنك برقان وتحتضن فعالياته الصالة 4 بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع.



وأضافت الدهيم أن معرض الذهب والمجوهرات العالمي يعد واحدا من أرقى معارض المجوهرات السنوية المتخصصة وأكثرها نجاحا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوفر لرواد الأعمال ومصممي المجوهرات منصة رائعة لعرض احدث التصاميم من الماس والذهب والفضة والبلاتين والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة واللؤلؤ. ولفتت الى أن هذا الحدث يجمع كل العارضين المشاركين من تجار الجملة الموردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومحترفي صناعة وصياغة الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 200 جهة يمثلون عارضين من عدة دول، منها الكويت والبحرين والإمارات وقطر ولبنان، وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وتايلند وسنغافورة وهونغ كونغ والهند، مما يوفر لهؤلاء التجار فرصة لتأسيس وتوسيع أعمالهم محليا وعالميا.



وأشارت إلى أن المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين هذه الجهات لتقديم مجموعة واسعة من العروض المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات زوار المعرض عشاق المعدن الأصفر والفضة والساعات الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة، ومن المتوقع أن يجذب هذا المعرض اكثر من 50 ألف زائر خلال فترة هذا الحدث.



وشددت على أن شركة معرض الكويت الدولي، اذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح هذا الحدث وغيره من المعارض، مثمنة الدور الكبير للجهات المشاركة والراعية بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة، مشيرة الى أن هذا المعرض تواكبه حملة إعلامية وإعلانية في وسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى تغطية هذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي.



ودعت العملاء المهتمين بمتابعة أخبار المعرض إلى المبادرة بزيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected] لمتابعة المزيد من المعلومات وللتعرف على برامج وأنشطة وفعاليات الشركة.