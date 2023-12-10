محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت يوم 21 ديسمبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم العروض من قبل الشركات المعنية بمناقصتين لبناء مجموعتين من الوحدات السكنية والبنايات في الكويت.



وأضافت المجلة أن المجموعة الأولى تضم بناء 1777 منزلا ومبنى، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها فيما اسمته القطاع BP3، وتضم المجموعة الثانية بناء 1568 منزلا ومبنى مع البنية التحتية المرتبطة بها في القطاع المسمى BP1، وذلك بإجمالي 3345 وحدة سكنية ومبنى.



وفي غضون، ذلك ذكرت المجلة انه تم أيضا تمديد الموعد النهائي لتقديم عطاءات بشأن العقد الرئيسي لبناء 60 مبنى سكنيا في مدينة صباح الأحمد السكنية الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوب مدينة الكويت حتى 26 ديسمبر الجاري.



وكان قطاع البناء ثاني أكبر القطاعات التي نفذت مشاريع في الكويت العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2022 نحو 627 مليون دولار، وبلغت قيمة العقود التي أرسيت حتى هذا الوقت من 2023 نحو 600 مليون دولار، مما يضع العام على مسار مماثل للعام السابق.



غير أن كلا من هذين الرقمين يقل كثيرا عن متوسط الترسيات السنوية البالغ 1.8 مليار دولار المسجل خلال الفترة بين 2018 و2022، أو متوسط الإنفاق السنوي على المشروعات البالغ 4 مليارات دولار في السنوات الخمس التي سبقت تلك الفترة.



وفي الوقت نفسه، قدرت مجلة ميد قيمة مشاريع الإنشاءات المخطط لها والتي لم تصل الى مرحلة الترسية بنحو 22.9 مليار دولار، موزعة حسب المراحل على النحو التالي: مشاريع قيد الدراسة بقيمة 8.7 مليارات دولار، مشاريع في مرحلة التصميم بقيمة 6.6 مليارات دولار، وأخيرا مرحلة تقديم العطاءات بقيمة 7.6 مليارات دولار.