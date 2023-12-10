1.18 مليار دينار سحب «كاش» خارج الكويت.. و1.86 مليار دينار في الداخل

993 مليون دينار مدفوعات بالدين عبر الإنترنت.. و396.6 مليوناً سحبت «كاش»



علي إبراهيم



على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة التي وصلت إلى 4.25%، مازالت عمليات السحب على المكشوف في الكويت تشهد نموا ملحوظا، إذ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي ان إجمالي معاملات بطاقات الائتمان لدى القطاع المصرفي في الكويت بلغت في أول 9 اشهر من 2023 وتحديدا خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر نحو 3.04 مليارات دينار بزيادة بلغت نسبتها 17.6% بما قيمته 456.6 مليون دينار قياسا إلى 2.589 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



وأظهرت البيانات أن إجمالي ما تم سحبه على المكشوف من بطاقات الائتمان خارج الكويت 1.183 مليار دينار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 بزيادة 11.8% بما قيمته 125 مليون دينار، مقارنة مع 1.058 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2022، بينما ارتفع السحب على المكشوف داخل الكويت بنسبة 21.6% بما قيمته 331.5 مليون دينار لتبلغ بنهاية أول 9 أشهر من 2023 نحو 1.86 مليار دينار مقارنة مع 1.53 مليار دينار بنهاية التسع أشهر الأولى من 2022.



وارتفع إجمالي مديونيات المواطنين الناتجة عن عمليات الشراء المباشر عبر بطاقات الائتمان من خلال نقاط البيع بنحو 22.8% بما قيمته 307.9 ملايين دينار لتبلغ 1.65 مليارات دينار خلال أول 9 أشهر من 2023 مقارنة مع 1.34 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



وارتفعت عمليات السحب على المكشوف (السحب من أجهزة السحب الآلي) للشراء المباشر داخل الكويت خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023 بنحو 25% بما قيمته 218.7 مليون دينار لتبلغ 1.09 مليار دينار مقارنة مع 874.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2022، كما ارتفعت نفس العمليات خارج الكويت بنحو 18.8% بما قيمته 89.1 مليون دينار لتبلغ 562.9 مليون دينار في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 473.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



وبلغ إجمالي سحوبات الكاش على المكشوف 396.6 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 بزيادة 5.7% بما قيمته 21.5 مليون دينار قياسا إلى 375.1 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



وتضمنت عمليات سحب الكاش نحو362.1 مليون دينار معاملات داخل الكويت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بزيادة 19.5 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.695 ملايين دينار مقارنة مع 342.6 مليون دينار سحوبات كاش عن الفترة ذاتها من 2022.



وارتفعت سحوبات الكاش خارج الكويت بنسبة 6.48% بما قيمته 2.1 مليون دينار لتبلغ 34.5 مليون دينار عن أول 9 أشهر من 2023 مقارنة مع 32.4 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي مديونيات المواطنين والمقيمين على البطاقات الائتمانية التي استخدمت بغرض الشراء وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 14.7% بما قيمته 127.2 مليون دينار لتبلغ 993 مليون دينار عن الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 865.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



وارتفع إجمالي المديونيات على المواطنين جراء عمليات الشراء أونلاين داخل الكويت بما نسبته 29.76% بقيمة 93.3 مليون دينار لتبلغ قيمتها الإجمالية بنهاية سبتمبر 2023 نحو 406.8 مليون دينار مقارنة مع 313.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.



وزاد إجمالي مديونيات الشراء أونلاين خارج الكويت بنحو 6.1% بما قيمته 33.8 مليون دينار لتبلغ 586.1 مليون دينار عن الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 552.3 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2022.