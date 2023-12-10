مصطفى صالح



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2023، وذلك بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، حيث سيتم تعديل الرسم الواجب تحصيله عند القيد وإصدار الترخيص لمزاولة مهنة مراقبي الحسابات. وفي التفاصيل، فقد نص القرار على استبدال نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، بالنص التالي: يعمل في شأن الرسوم الواجب تحصيلها عند القيد وإصدار الترخيص الإجراءات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بالفئات الواردة فيما يلي:



رسوم طلب قيد بمبلغ 200 دينار، ورسوم إصدار رخصة بمبلغ 150 دينارا، و200 دينار لتجديد رخصة، و60 دينارا لتغيير عنوان، و60 دينارا لبدل الفاقد، و50 دينارا لتسجيل اختبار القيد لكل مادة، و50 دينارا للتظلم من نتيجة اختبار القيد للمادة الواحدة، و20 دينارا لشهادة اجتياز اختبار القيد، و300 دينار عند تقديم طلب تعيين مدقق حسابات خارجي، و30 دينارا رسوم تصديق، و20 دينارا لشهادة لمن يهمه الأمر، و60 دينارا رسوم تغيير اسم مكتب مدقق الحسابات، و60 دينارا لشكوى ضد مراقبي الحسابات، و60 دينارا لإيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة مؤقتة، و60 دينارا لإيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة دائمة/ إلغاء الترخيص.

.. وإضافة نشاطين للدليل الخليجي الموحد.. وتعديل مسميات 5 أنشطة تجارية



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2023، والخاص بإضافة نشاطين تجاريين إلى الأنشطة التجارية المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي التفاصيل، أوضح القرار أن النشاطين المراد إضافتهما، هما: نشاط إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف صحي أهلي، وإنشاء وتشغيل وإدارة مركز/ مجمع طب تقليدي وتكميلي، وذلك ضمن قطاع أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها، ويكون النشاطان تحت رقابة وزارة الصحة.

كما تضمن قرار وزير التجارة تعديل عدد 5 أنشطة تجارية، وذلك بناء على طلب من وزارة الصحة، حيث تتضمن قائمة الأنشطة المعدلة ما يلي: نشاط إدارة المستشفيات، ليتم تعديله إلى إنشاء وتشغيل وإدارة المستشفيات الأهلية، ونشاط فتح وإدارة مركز طبي أهلي، ليعدل إلى إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية الأهلية.

وتم تعديل نشاط إدارة المختبرات الطبية إلى إنشاء وتشغيل وإدارة مختبر طبي أهلي، كما تم تعديل مسمى النشاط التجاري الخاص بخدمات طبية منزلية، ليصبح خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وأخيرا تم تعديل نشاط استشارات نظم الغذاء والتغذية، ليصبح استشارات نظم الغذاء والتغذية العلاجية، وذلك ضمن قطاع أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها، وتكون جميع هذه الأنشطة تحت رقابة وزارة الصحة، فيما سيخضع نشاط استشارات نظم الغذاء والتغذية العلاجية تحت رقابة وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء.

.. و20 ديناراً رسم إصدار هوية الوسيط العقاري.. و10 دنانير للتجديد



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2023، والخاص برسوم إصدار هوية الوسيط العقاري، حيث سيتم تحصيل مبلغ 20 دينارا لإصدار هوية الوسيط العقاري، ومبلغ 10 دنانير عند التجديد، فيما حدد القرار رسوم بدل الفاقد لهوية الوسيط العقاري بمبلغ 30 دينارا، وسيتم العمل بالقرار اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعدد اليوم (الأحد)، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.