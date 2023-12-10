أسامة أبو السعود



كشف رئيس اتحاد حمــلات الحـــج أحمد الضويحي أن أكثر من 39 ألف مواطن ومقيم بصورة غير قانونية سجلوا لأداء فريضة الحج هذا العام حتى الآن. وأشار الضويحي في تصريحات لـ «الأنباء» إلى ان فترة التسجيل المركزي لحج عام 2024 عبر منصة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنتهي يوم الأربعاء 13 الجاري أي بعد 3 أيام فقط. ولفت الضويحي إلى انه سينطلق معرض الحج الخامس يوم 14 ديسمبر ويستمر حتى 20 ديسمبر المقبل برعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بمشاركة أغلبية حملات الحج والشركات التي ستقوم بعرض خدماتها وتوفير جميع سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن سواء داخل المنطقة المركزية «المحيطة بالحرم» أو خارجها بأسعار تنافسية لصالح الحجاج. وأشار الى ان 63 حملة حج ستقوم بتسيير الرحلات لعدد 8000 حاج هي حصة الكويت هذا العام. ‎