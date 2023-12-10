قال تقرير الشال الأسبوعي إن قطاع البنوك الكويتية حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نموا ملحوظا في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 1.224 مليار دينار، بارتفاع مقداره 389.5 مليون دينار أو بنحو 46.7% مقارنة بنحو 834.5 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022. وحققت البنوك الكويتية أرباحا بنحو 390.3 مليون دينار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنحو 436.4 مليون دينار للربع الثاني من العام ذاته، أي بانخفاض بنحو 46.1 مليون دينار وبنسبة 10.6%، وكذلك انخفضت بنحو 7 ملايين دينار وبنسبة 1.8% مقارنة بأرباح الربع الأول البالغة نحو 397.3 مليون دينار.



ورغم ارتفاع المخاطر، انخفضت قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 203.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 268.4 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022، أي انخفضت بنحو 64.7 مليون دينار أو بنسبة 24.1%. وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 646.8 مليون دينار، مثلت نحو 52.8% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 22.0% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022.



بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 577.2 مليون دينار ومثلت نحو 47.2% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 89.7% عن مستواها في الفترة المماثلة من العام السابق، وجزء من ذلك الارتفاع في نصيب البنوك الإسلامية جاء من استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين».



وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبا على أساس سنوي نحو 15.4 مرة مقارنة بنحو 20.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، أي تحسن. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.4% مقارنة بنحو 1.1%. وارتفع أيضا، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 11.9% مقابل نحو 11.2% للفترة ذاتها من العام الماضي.



وعند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) أعلى مستوى أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 461.5 مليون دينار (ربحية السهم 30.81 فلسا) أو نحو 37.7% من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبنمو بنسبة 124.3%، وسبب رئيسي له هو ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، وبعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين» بإضافة أرباح الأخير ما لم يكن له مقابل في نفس الفترة من العام الفائت.



وحقق «بنك الكويت الوطني» ثاني أعلى أرباح بنحو 431.1 مليون دينار (ربحية السهم 52 فلسا) أو نحو 35.2% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو بلغت 15.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وبذلك، استحوذ بنكان (بيتك والوطني) على 72.9% من إجمالي أرباح البنوك العشرة، ما يرجح أن اقتصادات العمل المصرفي لصالح الكيانات المصرفية الكبرى.