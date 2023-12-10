القاهرة ـ خديجة حمودة



يبدأ اليوم المصريون بالداخل بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وتنطلق أعمال لجان الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



ويشرف على العملية الانتخابية، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وستكون عملية فرز أصوات الناخبين بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.



ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، الى المشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلا في كلمة متلفزة امس، «ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها لاستكمال ما بدأه أبناؤها في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الدستوري الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست المقبلة».



وأكد المستشار حازم بدوي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق، بما يعد الضمانة الأساسية والملاذ الآمن في شفافية الانتخابات ونزاهتها، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتها.



وأوضح رئيس «الوطنية للانتخابات» أن المصريين بالخارج أثبتوا خلال كثافة مشاركتهم في هذا الاستحقاق المهم أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط، ولكن قلوبهم معه فانطلقوا الى لجان الاقتراع، رغم بعد المسافات في بعض البلاد، وبرودة الطقس في البعض الآخر. وشدد المستشار حازم بدوي على أن الجاليات المصرية بمختلف دول العالم أثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء إلى الوطن، مجددا تعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين.



واختتم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمته بدعوة الناخبين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وتلبية نداء الوطن عبر التصويت في لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة.



ووضعت الهيئة الوطنية في الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية، وحرصت في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضعت إرشادات مكتوبة في كل لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.



ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لجميع البعثات الديبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة العملية الانتخابية، وأنه تقدم بالفعل إلى الهيئة 24 سفارة وتسجيل 67 ديبلوماسيا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وأن عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات بلغ 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.