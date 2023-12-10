

عبدالحميد الخطيب



في مفاجأة جميلة، قرر الفنان خالد بوصخر طرح أغنيته الجديدة «يا نجمة» بالتزامن مع عيد ميلاد الإعلامي مهند يوسف عبدالرحمن، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «الديوانية» عبر أثير محطة «مارينا اف ام»، حيث طلب من مهند أن يساعده في تحديد التاريخ المناسب لطرح الأغنية، فقال له إن عيد مولده 23 ديسمبر الجاري، فقرر خالد على الفور أن يكون هذا يوم إطلاقها.



وأكد خالد بوصخر ان نجاح أغنياته لا يرتبط بسبب معين. وأوضح: هناك أغان تصل الى الناس ويحبونها وأخرى لا تصل اليهم، ولا اعلم لماذا؟ فمثلا عندي أغنية اسمها «ملاك»، كنت مسويها لابني وما كان في بالي ان أقدمها سينغل، لكنها انتشرت وتعدت نسب المشاهدة 30 مليونا.



وحول الغناء والتمثيل والإخراج والإنتاج، وأيهم الأقرب اليه، رد: أنا عندما أتعمق في أي شيء أحبه، وأكثر مجال أحببته هو الإخراج لأنني من خلاله أستطيع أن أطبق الفكر الخاص بي، متطرقا الى الفرق بين الإخراج التلفزيوني والمسرحي والإعلانات، قائلا: كل شي مختلف بينها حتى عدسات الكاميرا مختلفة، وأرى أن إخراج الاعلانات هو الأصعب لأن مدة الاعلان لا تتعدى الثواني والمطلوب أن أوصل خلالها معلومات كثيرة. واستطرد: الإخراج بالدراما «يوكل خبز» أما بالإعلانات فيوكل «كيك»!



وبسؤاله عن تجربته في العمل مع الفنان القدير طارق العلي، أجاب: طارق العلي «جوكر» في المسرح، وما في أحد مثله بسرعة البديهة، والدليل انه حصل على دكتوراه في الارتجال والخروج عن النص، وعندما تعاملت معه وجدته ملتزما ويتعامل مع الجميع باحترام، هو «ثابت» في اسمه ونجوميته، وكثيرون تخرجوا في مدرسته.



أما عن مشاكل العلي مع بعض الفنانين، فقال خالد بوصخر: «لأن اللي بقلبه على لسانه، والدنيا بكبرها لا ينفع فيها الإنسان الصريح، وهو صريح، ولا يتكرر فنيا وإنسانيا».