دمشق - هدى العبود



تداولت منصات وصفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية أنباء تفيد بوجود نسخة معربة من المسلسل التركي الأشهر «العشق الممنوع»، الذي لقي شهرة كبيرة وانتشارا واسعا في الوطن العربي بعد أن دبلج إلى اللهجة السورية.



وقال الفنان السوري عباس النوري للإعلام إن هناك كلاما فعلا جرى حول ما قيل انه سيلعب دور «عدنان بيك»، غير أن احتمالية حدوث ذلك ضئيل جدا، مشيرا إلى أنه لغاية اللحظة لم يتواصل أحد معه بشكل مباشر.



ووفقا للأنباء المتداولة، فإن النسخة المعربة من المسلسل ستجمع عددا من فناني سورية ولبنان، إذ من المحتمل أن يجسد الفنان اللبناني نيكولا معوض دور «مهند»، في حين تقدم الممثلة السورية كندا حنا دور «سمر».



وبحسب الأنباء المتداولة مؤخرا، سيؤدي الممثل السوري عباس النوري دور «عدنان بيك»، في حين ستشارك سلمى المصري بشخصية «فيروز خانم»، فيما ستلعب الفنانة دلع نادر دور «نهال»، أما بالنسبة للفنانة اللبنانية ريتا حرب فستقدم شخصية «بيسان» شقيقة «سمر».



وحتى الآن، لم يتم تأكيد أو نفي هذه الأنباء من قبل أي جهة رسمية، إلا أن تداولها على نطاق واسع أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض منهم حماسة كبيرة لرؤية النسخة العربية، بينما أبدى البعض الآخر تحفظاته على فكرة إعادة إنتاج المسلسل مرة أخرى.



وللوقوف على حقيقة ما أعلن تواصلت «الأنباء» مع الفنان عباس النوري والفنانة سلمى المصري وكندا حنا، إلا انهم لم يؤكدوا المشاركة أو حتى الاتفاق حتى اللحظة.