مبارك الخالدي



أكد المنسق الإعلامي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل أن الأخضر طوى صفحة الجولة الماضية من دوري زين الممتاز وهو يتربع على القمة، ويركز حاليا لخوض الاستحقاقات المقبلة. وأضاف العبكل لـ «الأنباء»، أن القسم الأول لدوري زين انتهى بخيره وشره، ورغم العوامل السلبية التي واجهتنا كالإصابات والغيابات والتوقفات، لكن عزيمة اللاعبين والقرار الفني لمجلس الإدارة بالاستعانة بالمدرب داركو كانت لها كلمة الفصل في العودة بقوة وإنهاء القسم الأول في الصدارة. وذكر أن قرار مجلس الإدارة بقيادة عبدالعزيز عاشور بالاستغناء عن المدرب الالماني برداريتش كان صائبا وفي وقته، وهذا لا يقلل من شأنه كمدرب جيد، إذ ربما لم يوفق مع الأخضر، لافتا الى أن تواجد المدرب البديل داركو شكل دفعة معنوية كبيرة فضلا عن معرفته ظروف العربي والدوري بشكل عام. وقال العبكل: نستعد الآن لمواجهة العهد اللبناني الثلاثاء المقبل على ستاد جابر ضمن البطولة الآسيوية وبعدها مواجهة فريق السالمية ضمن الجولة العاشرة من دوري زين.