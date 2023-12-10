يحيى حميدان



يختتم فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته اليوم في العاصمة الأردنية عمان استعدادا للقاء فريق الوحدات غدا ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي.



وترأس الوفد الكويتاوي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة، وضم الى جانبه أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية و22 لاعبا. وغاب عن رحلة «الأبيض» إلى عمان، التي وصلها أول من أمس، الجناح التونسي ياسين العامري لإصابته في وتر القدم اليمنى، والتي سيبتعد على اثرها مدة شهر كامل للعلاج والتأهيل.



وقبيل مغادرة الكويت إلى العاصمة الأردنية، قال عقلة إن «الأبيض» سيخوض لقاء الوحدات بشعار الفوز فقط كونه سيؤهلنا الى الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا، لاسيما عقب شطب نتائج جبل المكبر الفلسطيني ما يعني إلغاء نتائج أصحاب المركز الثاني مع الأخير ضمن حسابات تأهل أفضل فريق ثان من المجموعات الثلاث.



وأضاف أن الكويت عانى في مباراته مع الكهرباء العراقي من بعض الظروف الخاصة بالفريق وهي التي عطلته، في حين أننا لا نملك الأعذار في المباريات التالية بعدما تعادلنا مرتين مع أهلي حلب السوري الذي أحرجنا رغم مشاكله. وبين عقلة أن فريق الكهرباء يستحق التأهل كبطل عن المجموعة، مشيرا إلى أن الكويت قادر على الفوز في أرض الوحدات بهمة الجهاز الفني الجديد بقيادة التونسي نبيل معلول واللاعبين لإسعاد محبي النادي والكرة الكويتية.