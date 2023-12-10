الدوحة - فريد عبدالباقي



احتضنت العاصمة القطرية الدوحة اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية للكرة الطائرة، وذلك في مقر الاتحاد القطري للكرة الطائرة بحضور رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة علي الكواري، ورئيس الاتحاد الكويتي جابر المري، ورئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي آل خليفة، رئيس الاتحاد العماني إبراهيم المقبالي، وأمين السر العام بالاتحاد الإماراتي عبدالعزيز السلمان، وأمين السر العام بالاتحاد القطري يوسف كانو، وعضو مجلس إدارة الاتحاد القطري محمد الكواري، والخبير الفني بالاتحاد القطري حسين إمام.



وناقش رؤساء الاتحادات الخليجية في اجتماعهم إنشاء الاتحاد الخليجي للعبة من خلال إعلان الإشهار الخاص به، واتفقوا على رفع مقترح تأسيسه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للموافقة عليه، كما اتفق رؤساء الاتحادات الخليجية على إسناد رئاسة الاتحاد الخليجي إلى الكويت، وأنه سيتم تبادل الرئاسة بين دول المنطقة.

من جانبه، قال رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا علي الكواري لـ «الأنباء» إن الاتحاد القطري قدم الدعوة إلى رؤساء الاتحادات الخليجية من أجل إشهار الاتحاد الخليجي للكرة الطائرة على هامش احتضان الدوحة الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية Beach Pro Tour، للرجال والسيدات، التي اختتمت منافساتها مساء أمس بملاعب حديقة أسباير زون الشاطئية، وشهدت الجولة الختامية مشاركة أفضل 10 منتخبات للرجال، و10 منتخبات للسيدات، مضيفا أن إنشاء الاتحاد الخليجي سيسهم في نهضة اللعبة بمنطقة الخليج، والوصول بها إلى العالمية، وذلك بتنظيم بطولات مستمرة في المنطقة تعزز جهود الاتحادات الوطنية الساعية لتطوير كرة الطائرة حتى تنافس بقوة في كل المحافل العالمية.