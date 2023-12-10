تنطلق اليوم منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم العشبي ضمن دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي بمشاركة 14 هيئة ومؤسسة تعليمية حكومية وخاصة تم تقسيمها إلى 4 مجموعات وفقا للقرعة، حيث ضمت الأولى والثانية 3 فرق والرابعة والخامسة 4 فرق، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.



من جانب آخر، تختتم اليوم منافسات الأدوار التمهيدية لدوري بنك وربة لكرة القدم للصالات بنات بإقامة مواجهتين حيث يلتقي في الـ 5:30 مساء جامعة الكويت بدون رصيد مع الجامعة الأمريكية في الكويت بدون رصيد أيضا ضمن المجموعة الأولى التي يحتل قمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برصيد 6 نقاط من فوزين. ويأتي اللقاء لتحسين المراكز والظفر بالمركز الثاني من اجل مقابلة ثالث المجموعة الثانية التي يتقابل فيهاالساعة 6:30 مساء كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، اذ تحتل الجامعة الأسترالية صدارة المجموعة بثلاث نقاط.



وتشهد اليوم ملاعب البادل بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا المباراة النهائية لدوري وربة للبادل للبنات بلقاء جامعة الخليج للعلوم مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في تمام الساعة 7:00 مساء، وتسبقها في الساعة 6:00 مساء مباراة تحديد المركز الثالث في المواجهة التي ستجمع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مع الجامعة الدولية للعلوم في الكويت.