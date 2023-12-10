مبارك الخالدي



أصدرت الهيئة العامة للرياضة قرارين وزاريين تم نشرهما في الجريدة الرسمية أمس، وهما القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة للرقابة والتفتيش على الأندية والاتحادات الرياضية وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والقانون 97 لسنة 2015، وتضم في عضويتها كلا من الباحثين القانونيين محمود اشكناني ويوسف الراجحي وحسن خورشيد وعبدالعزيز الزيد، والمحاسبين حمد الوازع وعمر الراجحي واحمد الرشيدي. وأوضح القرار مهام اللجنة وآلية عملها.



كما أصدرت الهيئة القرار رقم 49 لسنة 2023 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لعلاج الرياضيين في الخارج، مبينة فيه الشروط المنظمة لعلاجات الحالات التي تحتاج إلى فحوصات طبية أو علاج طبي يصعب توافره في الكويت.