اكتشف علماء الآثار سجنا أثريا كان يستخدم أيضا كمخبز في مدينة بومبيي القديمة التي دمرت عام 79 بسبب ثوران بركان فيزوف قبل 2000 عام. و«بومبيي»، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ثاني الوجهات السياحية الأكثر استقطابا للزائرين في إيطاليا بعد «الكولوسيوم» في روما. وأتاحت هذه الحفريات التي أجريت في أحد المنازل اكتشاف «غرفة ضيقة ليست لها إطلالة على الخارج، مجهزة بنوافذ صغيرة لها قضبان حديدية للسماح بمرور الضوء»، وفق ما جاء في بيان صادر عن إدارة الموقع القريب من مدينة نابولي جنوب إيطاليا. وخلص علماء الآثار إلى أنه كان هناك «مخبز للسجن، حيث كان يتم حبس العبيد واستغلالهم لطحن الحبوب اللازمة لإنتاج الخبز».