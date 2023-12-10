يتوقع أن تكون الممثلة الأميركية إيما ستون في مقدمة النجوم الكبار الذين سيحضرون حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» المقبل في 7 يناير2024.

وبالإضافة الى ستون، من المرجح أن يحضر الحفل نجوم آخرون، مثل: ليوناردو دي كابريو، وروبرت داوني جونيور وراين غوسلينغ.

ويأمل منظمو جوائز «غولدن غلوب» السينمائية أن يشكل الإعلان عن الترشيحات لها غداً، بداية عهد جديد يعيد إلى هذا الحدث رونقه، في ظل انتقال ملكيته إلى جهة جديدة، وإعادة تشكيل لجنة التحكيم فيه جذريا، وإسناد النقل التلفزيوني الحي له إلى محطة مختلفة، بعدما لحقت به سمعة سيئة في الأعوام الأخيرة.

وعلى المستوى السينمائي، يتوقع أن تشمل الترشيحات لجوائر «غولدن غلوب» أبرز فيلمين خلال الصيف، وهما: «أوبنهايمر» للمخرج كريستوفر نولان في فئة أفضل فيلم درامي، و«باربي» لغريتا غيرويغ في فئة أفضل فيلم كوميدي.