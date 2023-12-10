تبحث مدينة في أميركا عن سكان للعيش في مخابئها الفاخرة التي ستكون على أهبة الاستعداد عندما «ينفجر كل شيء». ويمكن للمدينة أن تؤوي ما يصل إلى 10 آلاف شخص في 575 ملجأ تم تجهيزها لجميع الاحتمالات.



وفي أعماق سلسلة جبال «بلاك هيلز» في ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة، تحولت قاعدة عسكرية سابقة تمتد عبر 18 ميلا، كانت تستخدم لتخزين القنابل والذخائر من عام 1942 إلى عام 1967، إلى مخابئ صالحة للعيش تهدف إلى توفير «مشروع بقاء إنساني ملحمي»، وهي لا تقتصر فقط على شريحة الـ1% الأعلى دخلا، بل يمكن الآن لـ«الأشخاص العاديين» حجز أماكن لهم «عندما تنفتح أبواب الجحيم».



وقال دانتي فيسينو، المدير التنفيذي للشركة، لموقع AbsolutelyBusiness.com إن مخابئ Vivos، المعروفة الآن باسم «مشروع البقاء الإنساني الملحمي»، مستعدة تماما لأي شيء قد يحدث وفي أي وقت.