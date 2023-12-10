فرض ريال بيتيس التعادل على ضيفه ريال مدريد 1-1 في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، اقتنص لاس بالماس فوزا مثيرا من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-0.



وعلى ستاد بينتو فيامارين، تقدم القناص الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 53 لكن أيتور رويبال أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 66. وحصد ريال مدريد نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الوصيف، مقابل 26 نقطة لبيتيس في المركز السابع. وكان خيتافي قد عمّق جراح ضيفه فالنسيا عندما تغلب عليه 1-0، وسجل هدف الفوز بورخا مايورال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87. من جهته، يأمل جيرونا، مفاجأة الموسم الحالي بخطف الصدارة من ريال مدريد عندما يحل ضيفا على جاره العملاق برشلونة اليوم ورغم الفارق الشاسع في تاريخ الناديين كرويا، إلا ان جيرونا الصاعد إلى الدرجة الأولى في 2022، يقدم موسما رائعا رفعه حتى الآن إلى المركز الثاني في الترتيب، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة بطل الدوري 27 مرة.