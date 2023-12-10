زاد يوفنتوس محن ضيفه نابولي حامل اللقب عندما تغلب عليه 1-0 على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو بقمة وافتتاح المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم. ويدين يوفنتوس بفوزه لمدافعه فيديريكو غاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 51.



ولعب غاتي دور المنقذ للفريق «السيدة العجوز» للأسبوع الثاني تواليا بعدما كان فعلها يوم الجمعة الماضي بتسجيله هدف الفوز الصعب على مونتسا (2-1) في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



واستغل يوفنتوس عاملي الأرض والجمهور على أكمل وجه وحقق فوزه الثاني تواليا والحادي عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 36 نقطة.



وزاد يوفنتوس محن نابولي بعدما ألحق به الخسارة الثانية تواليا هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس.



من جهته قال مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري أن فريقه يتحسن وينضج بشكل أفضل، والفوز كان مهما للغاية، لأننا جعلنا نابولي يبتعد عنا بفارق 12 نقطة، وهذه نتيجة رائعة.



وأضاف: «أما بالنسبة للأحلام والاسكوديتو فنحن بحاجة إلى مواصلة التحسن خطوة بخطوة، خصوصا عندما نرتكب الكثير من الأخطاء، لقد قدمنا أداء جيدا بالشوط الأول ثم في اللحظات الصعبة أصبح الفريق صلبا مثل كتلة من الجرانيت».



وعن حلم الفوز باللقب، علق المدرب الإيطالي: «يمكننا أن نقول إنه داخل غرفة الملابس لدينا الطموح للفوز بالاسكوديتو، لكننا بحاجة للحصول على النتائج».



وأتم: «دعونا لا نخفي ذلك، يوفنتوس يحمل في حمضه النووي منذ 120 عاما صفة الفوز من خلال العمل الجاد والجهد».



الى ذلك تعادل لاتسيو مع هيلاس فيرونا ١-١.



ويلعب اليوم روما مع فيورنتينا، وفروزينوني مع تورينو، ومونتسا مع جنوى.



فرنسا



فرمل مونبلييه ضيفه لنس وصيف بطل الموسم الماضي عندما أرغمه على التعادل السلبي في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وكان لنس يمني النفس بتحقيق الفوز الرابع تواليا للاقتراب أكثر من فرق الصدارة لكنه سقط في فخ التعادل للمرة الخامسة هذا الموسم والرابعة في مبارياته العشر الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة.