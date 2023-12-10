قلب ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، صاحب 200 هدف مع «الحمر»، تأخره أمام مضيفه المنقوص عدديا كريستال بالاس في آخر ربع ساعة وسجل هدف الفوز 2-1 في الوقت البدل عن ضائع، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة.



وبعد تقدم بالاس في الشوط الثاني من ركلة جزاء، عادل صلاح مسجلا هدفه المئتين مع ليفربول في مختلف المسابقات، ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الانجاز بعد الويلزي إيان راش (346)، روجر هانت (285)، غوردان هودجسون (241) والاسكتلندي بيلي ليدل (228)، ثم لعب تمريرة الهدف الثاني للبديل هارفي إليوت في الدقائق الأخيرة.



تعرض بالاس لضربة بدلت معالم المباراة، مع طرد أيو لنيله انذارا ثانيا في آخر ربع ساعة.



بعدها بـ96 ثانية، سجل صلاح هدفه المئتين مع ليفربول في مختلف المسابقات والـ150 في الدوري، من تسديدة ارتدت بقوة من لاعب ليفربول السابق ناثانيال كلاين (76).



وبعد تمريرة من صلاح، تلاعب البديل الشاب هارفي إليوت بالدفاع وأطلق تسديدة جميلة جدا من خارج المنطقة، مسجلا هدفه الأول هذا الموسم في شباك الحارس البديل ريمي ماتيوز الذي دخل قبل أربع دقائق بدلا من الحارس المصاب سام جونستون (90+1).



وسقط مان يونايتد أمام ضيفه بورنموث بنتيجة 0-3، وأحرز الأهداف دومينيك سولانكي وفيليب بيلينغ وماركوس سينيسي في الدقائق 5 و68 و73.



أفسدت هذه الخسارة فرحة إيريك تن هاغ مدرب مان يونايتد بالفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري خلال نوفمبر الماضي.



في ملعب أولد ترافورد مني يونايتد بخسارته السابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس، بينما حقق بورنموث فوزه الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم في المسابقة



رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.



وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تعادل ولفرهامبتون مع ضيفه نوتنغهام فورست 1-1، وبرايتون مع بيرنلي بنفس النتيجة، بينما فاز شيفيلد يونايتد على ضيفه برينتفورد 1-0.



إلى ذلك، يأمل مان سيتي العودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه في المباريات الأربع الأخيرة عندما يحل ضيفا على لوتون تاون.



امتدت مسيرة سيتي الخالية من الانتصارات إلى أربع مباريات في «بريمييرليغ» في سلسلة شهدت تعادله أمام تشلسي 4-4 وليفربول 1-1 وتوتنهام 3-3 وخسارته أمام أستون فيلا ما زاد من شعور القلق المحيط.



ويأمل توتنهام أن يوقف نزيف النقاط عندما يستقبل نيوكاسل يونايتد.



وفشل توتنهام الذي كان استهل الموسم الحالي مع مدربه الجديد الاسترالي أنج بوستيكوغلو بفوزه في 8 من مبارياته العشر الأولى، في حصد النقاط الثلاث في مبارياته الخمس الأخيرة حيث تعرض لثلاث هزائم تواليا أمام تشلسي 1-4 وولفرهامبتون 1-2 وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتعادل مع مان سيتي حامل اللقب 3-3، ليعود ويسقط أمام وست هام 1-2 في المرحلة الماضية.



ويحل تشلسي الجريح ضيفا على إيفرتون المنتشي من فوزه على نيوكاسل 3-0 وابتعاده عن منطقة الهبوط، فيما يلتقي وست هام مع فولام.