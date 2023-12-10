ألحق أينتراخت فرانكفورت خسارة مذلة ببايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الاخيرة، عندما تغلب عليه 5-1 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني. وهذه الخسارة الأولى للبايرن هذا الموسم بعد 10 انتصارات وتعادلين، علما انه يملك مباراة مؤجلة أمام أونيون برلين، والأولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري، وفرط بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتا من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى 6 نقاط في حال فوزه على شتوتغارت اليوم.



وعرف يونيون برلين طريق الفوز للمرة الأولى منذ حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وفاز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1. وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على ضيفه أوغسبورغ 2 0-، وفرايبورغ على مضيفه فولفسبورغ 1-0 وهايدنهايم على ضيفه دارمشتاد 3-2.