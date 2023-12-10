يشارك أكبر وفد في تاريخ البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك تلبية للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأكد البرلمان العربي في بيان أمس أنه يتشرف بمتابعة هذه الانتخابات المهمة، مؤكدا حرصه على متابعة الاستحقاقات الديموقراطية في جمهورية مصر العربية، وموضحا أن البرلمان وضع خطة لمتابعة هذا الاستحقاق المهم تتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة من بداية فتح باب الترشح مرورا بالدعاية الانتخابية ووصولا لإعلان النتيجة.



وقد راعى البرلمان العربي - في هذه الخطة - أن يقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.



وسيقوم رئيس البرلمان العربي - بعد إتمام عملية المتابعة - برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية.