القاهرة - خديجة حمودة



تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول الأوضاع الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وخصوصا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا، حيث استعرض الرئيس السيسي، الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الابرياء.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.



إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار امس مقر أكاديمية الشرطة، وشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.