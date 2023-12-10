طهران - وكالات: حذرت إيران من انفجار لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة.جاء ذلك غداة استخدام واشنطن حق الاعتراض «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي كان يهدف الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأغراض انسانية.وقال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «طالما أن أميركا تدعم جرائم النظام الصهيوني واستمرار الحرب فإن هناك احتمال حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في وضع المنطقة»، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية.وأتى بيان الخارجية الإيرانية بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» في قطاع غزة.وصوتت 13 من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته دولة الإمارات العربية المتحدة وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، المشروع واستخدمت الفيتو، ما أدى إلى إسقاطه.وكان غوتيريش وجه الأربعاء الماضي رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له «لفت انتباه» المجلس إلى ملف «يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر»، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.وقال أمير عبداللهيان لغوتيريش إن «استخدام المادة 99 يعد عملا شجاعا من جانبكم للحفاظ على السلم، ويؤيده الرأي العام الدولي».وأكد الوزير الإيراني أن «تأكيد الإسرائيليين» أن «حماس هي التي انتهكت» الهدنة التي انتهت في الأول من ديسمبر الجاري «كاذب تماما».