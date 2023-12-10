وكالات: فوجئ السوريون مرة أخرى، برفع أسعار جمركة الموبايلات، دون أن يتم الاعلان عن ذلك بشكل رسمي.وقال موقع «أثر برس» المقرب من السلطة إن بعض أنواع الموبايلات ارتفعت بما يتراوح بين مليون ومليوني ليرة سورية.وذكر المصدر أن كلفة جمركة الهاتف المحمول من ماركة «آيفون» بالنسخة 14 كانت، مطلع ديسمبر الجاري، 5 ملايين و758 ألف ليرة، لترتفع بحسب الأسعار الجديدة إلى 7 ملايين و529 ألفا، أي بزيادة نحو مليوني ليرة.كذلك ارتفعت جمركة آيفون 12 برو ماكس لـ 7 ملايين و734 ألفا بعد أن كانت 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية، في حين وصلت كلفة جمركة موبايل شاومي نوت 11 برو، إلى مليون و415 ألف ليرة بعد أن كانت مليونا و82 ألفا.وكانت الحكومة السورية قد رفعت رسوم جمركة الهواتف المحمولة 4 مرات، منذ مطلع عام 2023، وهو ما تسبب بزيادة كبيرة على أسعار الأجهزة المباعة في السوق المحلي.وتدفع هذه المبالغ في حال اقتنى الشخص جهازا من خارج سورية، فيكون ملزما بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية المتوجبة لوزارة المالية.