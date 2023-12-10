أعلن المتمردون اليمنيون امس أنهم سيمنعون مرور السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة، ردا على حرب إسرائيل على القطاع الفلسطيني المحاصر.



ونشر المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع بيانا على منصة «إكس» (تويتر سابقا) جاء فيه: «أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء».



وحذر البيان امس «جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية». وأكد «استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن والدول عدا السفن المرتبطة بإسرائيل أو التي ستقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية».