شاركت جمعية حماية المستهلك في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة المستهلكين الدولية في العاصمة الكينية نيروبي والذي استمر من 6 إلى 8 ديسمبر بدعوة من منظمة المستهلكين الدولية ومنظمة الكوميسا الأفريقية.



وناقش المؤتمر الذي جمع قادة من المؤثرين مجموعة من المواضيع المتنوعة من خلال جلسات بارزة مثل سلامة المستهلكين في نظم الدفع عبر الهاتف المحمول وخصوصية البيانات والتحديات الرقمية وأهداف التنمية المستدامة، اضافة إلى مناقشة عدة تحديات معاصرة في مجال حقوق وحماية المستهلكين.



وقال رئيس الجمعية ورئيس الوفد مشعل المانع في اتصال هاتفي مع (كونا) إنه قام بمناقشة مقترح بإنشاء مكتب اقليمي للمنظمة في الكويت لتعزيز حماية المستهلك وحقوقه، مبينا أنه ألقى الضوء على جهود الكويت في مجال حماية المستهلك.



وأضاف المانع أنه أشار خلال مداخلته في المؤتمر إلى ضرورة تبادل الخبرات من أجل العمل على تقوية قدرات جهود حماية المستهلك بسنها مجموعة من القوانين والتشريعات من أجل تعزيز مستوى الوعي الفكري وترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة لمواجهة التحديات الراهنة والتي تضمن سلامة وحقوق المستهلك في العالم.



وأعرب عن شكره لكل المنظمين لهذا المؤتمر الدولي للدعوة الكريمة ولما لمسه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما تقدم بالشكر كذلك إلى فريق عمل الأمانة العامة للمنظمة على حسن الإعداد والترتيب والتنسيق لفعاليات هذا المؤتمر العالمي الهام من أجل اكتساب التجارب والخبرات في مجال حماية المستهلك.



وسلط المؤتمر من خلال جلساته التي انتهت أمس الضوء على قضايا هامة في مجال حماية ودعم المستهلكين ومنها، التمويل الرقمي العادل واستكشاف دور مدافعي المستهلكين في التفاعل مع مقدمي الخدمات المالية والمنظمين.



كما ناقشت الجلسات أضرار المستهلكين الرقمية والتصدي للحيل الإلكترونية والاحتيال والتقييمات المزيفة عبر الإنترنت، اضافة إلى تسليط الضوء على قضية تلوث البلاستيك والجهود العالمية لمكافحته وأسعار الغذاء العادلة وفحص دور مجموعات المستهلكين في معالجة أزمة الغذاء في افريقيا.