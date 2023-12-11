مفرح الشمري



عقدت اللجنة العليا لمهرجان الرياض للمسرح امس مؤتمرها الصحافي الثاني الخاص، والذي كشفت فيه عن تفاصيل الدورة الأولى المزمعة إقامتها في الفترة من 13 إلى 24 الجاري، بحضور رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، ورئيس المهرجان، وعضو هيئة المسرح د.عبدالاله السناني.



وقال السناني خلال كلمته: إن الحراك المسرحي الذي تشهده المملكة عموما، ومهرجان الرياض للمسرح على وجه الخصوص، يجعلنا أمام بشائر تستحق الانتباه والفخر، هي بشائر جيل مسرحي مبدع من شبابنا وبناتنا الذين يقبلون على المسرح بشغف كبير، ويبادرون في ابتكار تجاربهم الفنية، ويصنعون أملا حقيقيا لازدهار مسرحي سعودي يوازي هذه النهضة ويعد بنجاح استراتيجياتها الرامية لصناعة مسرحية راقية تزدهر في مناحي بلادنا، تعكس ثقافتنا وحضارتنا، وتشارك في النهضة الشمولية التي ترتفع فيها جودة الحياة، ويرتقي فيها الاقتصاد عبر إبداع وفاعلية المجتمع.



‏وأضاف: لطالما كان المسرح السعودي حاضرا، لكنه اليوم يمضي في خطط تنموية لما نشهد مثلها يوما، ولم نشاهد مثلها في تجارب دول المنطقة، وسيصنع مسرحنا تجربة محلية وعالمية تحمل رسالة المسرح الخالدة في السلام والمحبة والثقافة، وتنقل معها واقعنا العظيم، ميراثنا الحضاري الضخم الذي كان في أحد تجلياته نورا للعالم أجمع.



وكشف السناني خلال المؤتمر عن أعضاء لجنة التحكيم برئاسة نضال الأشقر وعضوية كل من: الفنان العالمي غسان مسعود من سورية، د.مدحت الكاشف من مصر، الكاتب صالح زمانان من المملكة العربية السعودية، م.الديكور فهد المذن من الكويت.



وأشار إلى أن المهرجان قرر أن تكون دولة ضيف الشرف للدورة الأولى هي تونس، وسيعرض منها مسرحية «مايراوش»، كما يتضمن المهرجان مجموعة من الندوات النقدية منها ندوة بعنوان «المسرح والعولمة تحديات وفرص التبادلات الثقافية» ويشارك فيها د.خالد أمين من المغرب، د.كريستوفر بالم ود.ايريكا فيشر من ألمانيا، د.ريتشارد غوف من انجلترا، د.ريتشارد شيشنر من الولايات المتحدة الأميركية، كذلك توجد مجموعة من الورش التطبيقية، منها: ورشة الإخراج المسرحي من التصور الأول إلى العرض الأول بقيادة المخرج المصري خالد جلال، لغة الحركة والجسد وفن الممثل بقيادة د.قاسم بياتلي، ورشة الدراماتورجيا: مفاهيم.. إجراءات.. وتطبيقات للدكتور عبدالمجيد الهواس.



الجدير بالذكر أن السناني سبق أعلن عن الـ 10 عروض المسرحية السعودية المتأهلة للمسابقة، وضمت أسماء المسرحيات العشر المتأهلة إلى مسابقة مهرجان الرياض كلا من: «بحر» لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، و«الحجر» لفرقة نادي القفزة الأولى، و«طليعة هجر» لفرقة كلوز ميديا، و«صفعة» لفرقة كالوس، و«ذاكرة الشيطان» لفرقة رؤية، و«ضوء» لمسرح الطائف، و«بائع الجرائد» لفرقة فن بوكس، و«ذاكرة صفراء» فرقة نورس، و«دوار مغلق» لنادي مسما المسرحي، و«الظل الأخير» لفرقة الوطن المسرحية.