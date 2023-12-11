حرص نجوم الفن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمس بالإدلاء بأصواتهم والتعبير عن الحق الدستوري في اختيار رئيس مصر للفترة الرئاسية المقبلة.



وقال الفنان أحمد العوضي ـ عقب الإدلاء بصوته ـ إنه حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني وحق دستوري لكل مصري ومصرية، داعيا جميع المصريين ممن لهم حق الانتخاب ممارسة حقهم الدستوري.



وأضاف العوضي أن مصر تمر بظرف تاريخي دقيق، والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات جسيمة لذلك المشاركة في اختيار من يقود مصر خلال الفترة المقبلة «أمر في غاية الأهمية».



من جانبها، دعت الفنانة نهال عنبر المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مضيفة «أدعو كل المصريين للنزول والمشاركة، صوتك أمانة وهذه مسئولية على كل مصري ومصرية».



بدوره، حرص د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.



ونشر زكي صورة له ـ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد الإدلاء بصوته ـ علق عليها «عظيمة يا مصر».



من جانبه، قال الفنان حسين فهمي: حرصت على ممارسة حقي الدستوري في اختيار من يمثلني في حكم مصر خلال الفترة المقبلة، وهي الفترة الأصعب، نظرا لما تمر به المنطقة من تجاذبات سياسية وتحديات اقتصادية كبيرة.



وتابع فهمي: كنت سعيدا وأنا أرى أجيالا مختلفة من المصريين ينتظرون أمام اللجان لممارسة حقهم الدستوري، وكلي ثقة في قدرتنا على تجاوز أي أزمات من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية.



كما حرص الفنان إدوارد على المشاركة بالإدلاء بصوته بإحدى لجان مدينة السادس من أكتوبر، حيث التقط الصور التذكارية مع عدد من جمهوره من أمام لجنة الانتخابات.