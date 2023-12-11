دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن «الوزارة انتهت من تجهيز كشوف بأسماء الموظفين الذين أتموا مدة خدمة 32 عاما وما فوق، تمهيدا لإحالتهم الى التقاعد بعد توقيع وزير الكهرباء والماء على الكشف».



وقالت المصادر ان هناك 496 موظفا في الوزارة تفوق مدة خدمتهم 30 عاما، موزعين على مختلف قطاعات الوزارة.



واوضحت المصادر ان الموظفين الذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد ستكون أعمارهم 55 سنة وما فوق، حيث لن تتم إحالة أي موظف تجاوزت مدة خدمته 32 عاما مادام لم يكمل عمره 55 سنة.



وتوقعت المصادر ان يتم توقيع قرار إحالة الموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 32 عاما وما فوق إلى التقاعد نهاية الشهر الجاري.



ولفتت الى ان الوزارة سبق أن خاطبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمعرفة مدى استحقاقهم للمعاش التقاعدي، وكذلك قامت في وقت سابق بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية.