دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون المواصلات فهد الشعلة إلى ضرورة تسمية المناطق والمدن الإسكانية قبل توزيع وحداتها على المواطنين.



وقال الشعلة في كتابه إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة:



تحقيقا للتعاون بين بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والتسهيل على المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية، نأمل الإيعاز لمن يلزم من المختصين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية للتنسيق مع بلدية الكويت بخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسمية المناطق والضواحي والمدن الإسكانية الجديدة طبقا لحكم المادة 21 بند 15 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والقرار الوزاري رقم 507 لسنة 2023 بشأن الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين قبل فترة كافية من تخصيص أو توزيع الوحدات السكنية على المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية، وذلك حتى لا يكون هناك أي حاجة مستقبلا لتغيير العنوان بالبطاقة المدنية تبعا لتغيير تلك التسميات بعد صدور قرار التخصيص أو التوزيع، حيث تصدر البطاقات المدنية وفقا للعنوان (التسمية) المعتمدة بين الجهتين.