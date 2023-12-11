بشرى شعبان



أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي حرص الهيئة على تطبيق قانون العمل بما ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومتابعة المنازعات العمالية وتسهيل أمور العمالة.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الهيئة عقب استقبال العتيبي للمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر ومستشار المنظمة الدولية للعمل الجنائي لدى البلاد د. عبداللطيف السنان وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات الدولية في مجال العمل الاجتماعي.



وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وكيفية بناء شراكات تنفيذ برامج مفيدة وفعالة لخدمة وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام.



وذكر أنه تم أيضا التباحث حول الأشخاص الذين يقعون بنزاع مع القانون بما في ذلك حقوق المهاجرين والعمال ومناهضة الاتجار بالبشر من منطلق الحقوق الإنسانية ووفق ما تؤكده المعايير الدولية.