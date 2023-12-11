مبيعات «كافكو» ارتفعت من 100.8 مليون دينار.. إلى 257 مليوناً في نهاية 2023/2022

رفع قيود جائحة «كورونا» وتيسير حركة الطيران بالمطار يزيدان حجم مبيعات الوقود

زيادة عدد المشغلين الجويين في مطار الكويت الدولي تمثل عامل دعم لمبيعات وقود الطائرات

تغيرات أسعار النفط بالزيادة ترفع إيرادات الشركة من بيع وقود الطائرات بصورة ملحوظة



علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن متوسط عدد الطائرات التي تتزود بالوقود من الكويت يوميا عبر الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) يبلغ نحو 141 طائرة تستهدف نوعين من وقود الطائرات.



وأظهرت البيانات أن نحو 51.33 ألف طائرة تزودت بالوقود من الكويت خلال عام، و98.5% منها بواقع 50.59 ألف طائرة تزودت بوقود من نوع JET A-1، فيما تتزود نسبة



الـ 1.5% المتبقية والبالغ عددها 738 طائرة بوقود من نوع JP-8.



وتظهر الأرقام السنوية لحركة الطائرات في الكويت أن مطار الكويت شهد نحو 102.38 ألف رحلة جوية في 2022، ما يعني نظريا أن نصف رحلات الطيران في مطار الكويت الدولي تتزود بوقود من شركة «كافكو» التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية. وكشفت الأرقام عن أن مبيعات الكويت اليومية من وقود الطائرات تصل إلى نحو 2.567 مليون ليتر يوميا، إذ بلغت كمية مبيعات الوقود من قبل «كافكو» في نحو 937.29 مليون ليتر في السنة المالية 2022/2023.



وبنظرة مقربة، يظهر أن انجلاء جائحة فيروس «كوفيد-19» ورفع القيود عن حركة الأفراد والمطارات كانا من شأنهما تحقيق نمو ملحوظ في حركة الطيران، وهو ما يقابله بالتبعية ارتفاع في حجم مبيعات الوقود، إذ تبين الأرقام أن العام الماضي شهد ارتفاعا في حجم كمية وقود الطائرات المبيعة بما يعادل 72% وبحجم زيادة وصل إلى 390.46 مليون ليتر بالقياس إلى حجم مبيعات الوقود في العام المالي السابق عن سنة المقارنة 2021/2022 والتي بلغت 544.83 مليون ليتر.



وتبين الأرقام أن قيمة مبيعات شركة «كافكو» شهدت خلال العام المالي المنصرم قفزة نوعية إذ ارتفعت بنحو 155% بما قيمته 156.3 مليون دينار لتبلغ بنهاية 2022/2023 نحو 257.1 مليون دينار، مقارنة بـ 100.8 مليون دينار عن العام المالي السابق عليه، وترجع تلك الطفرة في المبيعات إلى ارتفاع حركة الطيران في مطار الكويت بصورة ملحوظة، ناهيك عن فترات ارتفاع أسعار النفط عالميا والتي تنعكس على أسعار الوقود بالتبعية.



وكان عدد الرحلات الجوية التي تم تشغيلها عبر المطار قد ارتفع بنحو 112.16% بما عدده 54.12 ألف رحلة طيران خلال 2022، كما شهدت أعداد المشغلين الجويين عبر مطار الكويت الدولي زيادة ملحوظة في 2022 إذ ارتفعت بنحو 18.4% بعد دخول 9 مشغلين جويين للعمل عبر المطار لترتفع أعدادهم من 49 مشغلا جويا في 2021 إلى نحو 58 مشغلا في نهاية 2022.



5 شركات سترفع مبيعات «كافكو» العام الحالي



أظهرت وثائق، اطلعت عليها «الأنباء»، أن مبيعات شركة «كافكو» من وقود الطائرات ستشهد دعما ملحوظا خلال العام الحالي 2023/2024، إذ نجحت الشركة في توقيع 5 عقود مع عملاء جدد لتزويد طائراتهم بالوقود في مطار الكويت وهو طيران نسما المصري، وطيران المصرية، وخطوط هيمالايا، وطيران العربية أبوظبي، ولادينا سي سيرفسز.



تزويد الطائرات خارج الكويت.. يدعم المبيعات



وقع الاختيار على شركة «كافكو» لتقديم خدماتها لتزويد الطائرات التابعة للخطوط الجوية الكويتية بالوقود اعتبارا من العام المالي الحالي في 6 مطارات خارج الكويت هي: اسطنبول وصبيحة في تركيا، والنجف بالعراق، وكولمبو في سريلانكا، وميكونوس في اليونان، ومالي في المالديف، وذلك بعدما شاركت في مناقصة الاتحاد العربي للنقل الجوي ووقع الاختيار عليها.