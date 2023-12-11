

نشرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك»، قائمتها لعام 2024، وهي مجموعة تضم 30 وجهة حول العالم تعد أكثر الأماكن إثارة للزيارة في العام المقبل، إذ هيمنت أوروبا على القائمة بـ 13 موقعا، بما في ذلك السفر عبر القارة بأكملها بالقطار، وتضمنت القائمة ستة أماكن في أميركا الشمالية، منها ثلاثة في الولايات المتحدة. وبحسب تقرير لـ«CNBC» الأميركية، اطلعت عليه «العربية Business»، مع استمرار المسافرين في البحث عن بدائل أرخص، تزداد شعبية الأماكن القريبة من النقاط السياحية، وارتفعت عمليات البحث على الإنترنت في الولايات المتحدة عن تلك المناطق للسفر إليها طوال عام 2023، وفقا لبيانات «Google Trends».



ففي قارة أوروبا، ضمت القائمة: جبال الألب الألبانية - ألبانيا، وبلفاست - أيرلندا الشمالية، وإميليا - رومانيا - إيطاليا، وغالاوي وجنوب أيرشاير - اسكتلندا، ونوردلاند - النرويج، وشمال يوركشاير - إنجلترا، وبومبي - إيطاليا، وسايما - فنلندا، وتارتو - إستونيا، واليورو - ألمانيا، وفاليتا - مالطا، وويلز، والطريق الأطلسي البري - أيرلندا، وكل أوروبا بالقطار.



وفي الأميركتين، تضم القائمة: صحراء أتاكاما - تشيلي، وليما - بيرو، ونيويورك - وميامي فلوريدا وتكساس - الولايات المتحدة، ودومينيكا، ونوفا سكوتيا - كندا، وشبه جزيرة يوكاتان - المكسيك، وأراضي إيبيرا الرطبة - الأرجنتين.



وفي قارة أفريقيا، تضم: أكاجيرا - رواندا، وغابات أندريفانا الجافة - مدغشقر، وسيراليون، ووفقا لـ «ناشيونال جيوغرافيك»، فإن سيراليون هي دولة يجب زيارتها في عام 2024، وقد حصل المطار الدولي في فريتاون على تجديد كبير في عام 2023، كما يتم أيضا تطوير العديد من الطرق.



وفي آسيا، تضم القائمة: سيكيم - الهند، وتاينان - تايوان، وشيان - الصين، وولاية سيكيم - الهند، والتي تعد ولاية واحدة من أصغر الولايات في البلاد، وتوفر المنطقة للزوار فرصة القيام برحلات ورؤية الأديرة الجبلية، ويغطي منتزه «Khangchendzonga» الوطني أكثر من ربع منطقة سيكيم في الهند، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.



وفي أستراليا، تضم القائمة: فيكتوريا - أستراليا، والتي صنفت من قبل «ناشيونال جيوغرافيك» كواحدة من أكثر الوجهات إثارة في عام 2024، وعلى الرغم من أن أستراليا معروفة بشواطئها، إلا أن فيكتوريا لديها تاريخ غني بالينابيع الساخنة الغنية بالمعادن. ويسلط التقرير الضوء على مسار Great Victoria Bathing، الذي يربط بين الينابيع الحرارية والحمامات البحرية عبر رحلة برية بطول 560 ميلا تمر عبر مدينة ملبورن الرئيسية.