مريم بندق

أوضحت مصادر في تصريحات ل " الأنباء" أن الموظف الذي لديه سنوات خدمة أقل من 15 سنة يستحق 35 يوما في السنة ويستطيع الاحتفاظ ب 175 يوما فقط ومايزيد على ذلك يسقط منه مع بداية العام الميلادي الجديد 2024. وزادت قائلة: والموظف الذي لديه سنوات خدمة 15 سنة فأكثر يستحق 45 يوما في السنة و يستطيع الاحتفاظ ب 225 يوما وما يزيد على ذلك يسقط منه مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2024. وذكرت أن مرسوم تجميد إجازات السنتين 2020/2021 الذي أجاز انتفاع الموظف برصيد 6 سنوات إضافة إلى السنة الجارية كان قرارا استثنائيا بسبب كورونا ولا ينسحب على الإجازات حاليا.

هذا ، و أطلق ديوان الخدمة المدنية خدمة الموافقة المبدئية للبعثات والإجازات الدراسية عبر تطبيق سهل .

والتي تمكن الموظف الكويتي المرشح للإيفاد لبعثة أو إجازة دراسية من إصدار شهادة لمن يهمه الأمر " موافقة مبدئية " مع إمكانية سداد رسوم الشهادة عبر تطبيق سهل لتقديمها للجهات المعنية في سفارات الدول.

"الديوان": إطلاق خدمة الموافقة المبدئية للبعثات والإجازات الدراسية عبر تطبيق سهل

أطلق ديوان الخدمة المدنية خدمة الموافقة المبدئية للبعثات والإجازات الدراسية عبر تطبيق سهل .

والتي تمكن الموظف الكويتي المرشح للإيفاد لبعثة أو إجازة دراسية من إصدار شهادة لمن يهمه الأمر " موافقة مبدئية " مع إمكانية سداد رسوم الشهادة عبر تطبيق سهل لتقديمها للجهات المعنية في سفارات الدول.

وذلك حسب البيان التالي :





إجازات الموظفين مع بداية 2024: من لديه سنوات خدمة أقل من 15 سنة ويحتفظ برصيد أكثر من 175 يوماً يسقط منه مقابل 225 يوماً لمن خدمته أكثر .. وإضافة رصيد عامي 2020و2021 كان قرارا استثنائيا



أوضحت مصادر في تصريحات ل " الأنباء" أن الموظف الذي لديه سنوات خدمة أقل من 15 سنة يستحق 35 يوما في السنة ويستطيع الاحتفاظ ب 175 يوما فقط ومايزيد على ذلك يسقط منه مع بداية العام الميلادي الجديد 2024.



وزادت قائلة: والموظف الذي لديه سنوات خدمة 15 سنة فأكثر يستحق 45 يوما في السنة و يستطيع الاحتفاظ ب 225 يوما وما يزيد على ذلك يسقط منه مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2024.



وأوضحت المصادر أن مرسوم تجميد إجازات السنتين 2020/2021 الذي أجاز انتفاع الموظف برصيد 6 سنوات إضافة إلى السنة الجارية كان قرارا استثنائيا بسبب كورونا ولا ينسحب على الإجازات حاليا.



